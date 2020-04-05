Без медполиса лучше забыть о пособии по безработице

Можно нарваться и на штраф. Без медицинского полиса никто не получит пособие по безработице в размере 2775 леев.

Это касается, в первую очередь, вновь прибывших в Молдову, заявил премьер-министр Ион Кику по окончании заседания Единого командного центра управления кризисом, вызванным COVID-19

Кику заявил, что все молдавские граждане, независимо от наличия или отсутствия чрезвычайного положения, обязаны иметь медицинский полис. Если они не уплатят взносы медицинского страхования, то им будет грозить штраф.

По словам премьер-министра, лица без полиса будут оплачивать оказываемые им медицинские услуги, за исключением случаев заражения новым типом коронавируса, передает агентство IPN.

Подготовил Михаил Генчу