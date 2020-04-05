Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу: 22500 леев для жителей Молдовы без паспорта

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Восемь наивных вопроса о том, что могут себе позволить наши граждане в период действия режима чрезвычайного положения.
1. Какие места считаются общественными, которые нынче находятся под запретом?
- Любое открытое место, в котором находится более трех человек, - отвечает «Комсомолке» заместитель главы полиции Кишинева Алексей Гросу. - Этот запрет касается всех без исключения согласно диспозиции №6 положения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 27 марта запрещено находиться в общественных местах — в парках, скверах, лесах, игровых и спортивных площадках, в зонах отдыха. Все должны находиться дома! Группами более трех человек запрещено собираться, за исключением родства первой и второй степени — супругов, в том числе, живущих в гражданском браке, детей, бабушек и дедушек, внуков, официальных опекунов... И обязательно иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
2. По какой причине можно выходить из дома?
- Выходить из дома можно только с определенной целью — в магазин, в аптеку или на работу.
3. Если нужно идти на работу, а дорога лежит через парк?
- Если такого человека остановят полицейские, он должен мотивировать, почему идет через парк.
4. Можно ли гулять с собакой?
- В положении об этом ничего не сказано. Можно, если рядом с домом.
5. А если пожилому человеку надо выйти в магазин, в аптеку или на работу?
- Это нежелательно. Пожилым людям согласно Положения запрещено выходить из дома.
6. Спортом тоже нельзя заниматься?
- С 27 марта это запрещено.
7. Почему такие высокие штрафы за нарушение карантина — 22500 леев?
- Согласно Положению Комиссии о чрезвычайным ситуациям штраф для физических лиц составляет 25 тысяч леев. Это мы еще не выписываем штрафы на полную катушку. 75 тысяч леев — штраф для юридических лиц.
8. На улицах Кишинева нередко можно видеть, как торгуют прямо на тротуаре. Разве полиция не пресекает незаконную торговлю?
- Это нарушение, за которое следует штраф в 25 тысяч леев. Иногородним жителям запрещено приезжать в Кишинев без цели и мотивированного объяснения цели своего пребывания в городе.
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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