Печальная статистика: такого еще не было - две смерти от коронавируса за ночь в Молдове

В одном из случаев женщина не сообщила медикам, что контактировала с родственницей, которая вернулась из-за границы.

За ночь количество инфицированных коронавирусом в Молдове не изменилось - 752 человека, пояснила на утреннем брифинге глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну. Из общего числа госпитализированных, 80 человек находятся в тяжелом состоянии, 354 - средней степени тяжести, у 250 пациентов состояние удовлетворительное.

Однако за ночь были зарегистрированы две смерти от Covid-19.

Умер 51-летний мужчина, который был 30 марта был госпитализирован с пневмонией, а также скончалась жительница из Фалешт.

В случае со смертью женщины, там было укрывательство информации.

"Нельзя прятать информацию. Нужно сообщать, был ли заболевший в контакте с теми, кто вернулся из-за границы. К сожалению, мы не знали на момент госпитализации, что женщина общалась с родственницей, вернувшейся из-за рубежа. А от этой информации зависит быстрое вмешательство врачей. От этого зависит жизнь людей и безопасность медицинского персонала", - отметила Виорика Думбрэвяну.

ЛИДИЯ ТКАЧ