Врач из Кишинева, который спас тысячи жизней, а сейчас из-за коронавируса - в реанимации: "Пока я не подключен к ИВЛ, помолитесь за меня!"

Историю медика из Больницы скорой помощи, который заразился Covid-19, нам поведал один из его многолетних пациентов.

"Сегодня узнал - мой доктор,который спас меня не один раз и даже не два и не три раза, лежит в реанимации БСМП, - написал в соцсетях мой товарищ Евгений. - Скажу честно, больно до глубины души! Свалил его этот коронавирус... Человек,спасший за свою жизнь тысячи жизней , упал внезапно, сраженный исподтишка... Надеюсь и верю, что он быстро выздоровеет.... Пришло время мне поддержать моих докторов и высказать им мое огромное уважение за то что, они в такое трудное время продолжают работать для людей!"

- У меня порой внезапно возникают кровотечения, - признается Евгений, пациент врача, заразившегося коронавирусом. - Причем,могут возникнуть в любое время, ни с того, ни сего, я даже не могу надолго уехать из Кишинева из-за этого! И мой доктор в любое время дня и ночи приезжал и спасал меня. Четырежды спас! Врач приезжал ко мне, где бы я ни находился, чтобы спасти мне жизнь! Все бросал и мчался ко мне! Потому что, как только начинается кровотечение,у меня в запасе всего 3-4 часа...

Евгений, как у знал о том, что его доктор заболел коронавирусом и лежит в реанимации, сразу ему позвонил.

- Он не ответил и мы общались посредством смс-ок, - продолжает Евгений. - Он написал, что, мол, "у меня не все так тяжело, я еще не на ИВЛ (искусственная вентиляция легких - прим.авт.),но все равно, в реанимации. На всякий случай, помолитесь за меня!" Он сам врач БСМП, лет тридцать там работает, за это время столько жизней спас!

ЛЕОНИД РЯБКОВ