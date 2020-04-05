Весь карп из Украины направляется в Молдову

Сто процентов экспорта живого карпа из Украины пришлось на Молдову в январе 2020 года. Это 78,8 тонн карпа на 81,5 тысяч долларов, сообщает украинское Государственное агентство рыбного хозяйства.

Этот результат в денежном выражении на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет издание Agroportal.ua.

Крупнейшим покупателем свежей или охлажденной рыбы из Украины стала Турция — 1978 килограммов калкана на 8,9 тысячи долларов. Также эта товарная позиция поставлялась в Австрию (семга), Мальту (карп), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский).

Подготовил Михаил Генчу