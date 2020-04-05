5 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Весь карп из Украины направляется в Молдову
05.04.2020

Сто процентов экспорта живого карпа из Украины пришлось на Молдову в январе 2020 года. Это 78,8 тонн карпа на 81,5 тысяч долларов, сообщает украинское Государственное агентство рыбного хозяйства.

Этот результат в денежном выражении на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет издание Agroportal.ua.

Крупнейшим покупателем свежей или охлажденной рыбы из Украины стала Турция — 1978 килограммов калкана на 8,9 тысячи долларов. Также эта товарная позиция поставлялась в Австрию (семга), Мальту (карп), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский).

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
263
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.