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Правда или миф: переносят ли коты коронавирус?
05.04.2020

Пандемия коронавируса отразилась на жизни животных, люди стали избавляться от кошек из-за страха заражения COVID-19. Смотрите на нашем видео, можно ли заразиться, погладив "коронакотика".

О существовании коронавируса у животных ветеринары знают давно. У хвостатых он вызывает не пневмонию, а энтерит — болезнь сопровождается лихорадкой, поражает желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, сердце, вызывает обезвоживание и интоксикацию организма. Но для человека коты, зараженные инфекцией, не опасны.

Тем не менее, из-за страха заражения COVID-19 люди стали избавляться от домашних питомцев, и по той же причине не хотят забирать их из приютов. Миф о заразе развеяла ветеринарный врач зооцентра Марина Михеенко.

"Коронавирусная инфекция есть у всех млекопитающих, только разные штаммы. Кошачий коронавирус может передаваться только от кошки к кошке. Заражение от кошки к человеку происходить не может".

ВОЗ подтвердила: нет никаких доказательств, что животные могут распространять коронавирус, а хозяйка "коронакотика" Наталья Антонович призвала владельцев хвостатых к спокойствию.

"Коты с коронавирусом живут, они бодрые, веселые, смешные. Да, у них есть своя особенность, мы не можем брать какого-то другого котика к себе, потому что этот котик может потом заразиться, и это будет не очень хорошо", – сказала она.

Не бойтесь брать "коронакотиков", с ними веселее на карантине.


 
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