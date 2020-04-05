Молдаване в Италии остаются без работы и денег на аренду жилья

В этой ситуации оказываются все больше и больше молдаван, которые ждут помощи и хотят вернуться домой.

Сотни людей оказались без материальной поддержки в чужой стране во время вспышки пандемии. Среди них Наталья Попова. Женщина работала сиделкой более десяти лет, передает tvrmoldova.md

«Долгое время я ухаживала за пожилой женщиной, которая скончалась в середине января. Я осталась без работы. У меня есть билет домой, но каждый раз нам говорят, что организован лишь 1 рейс в Молдову. Я нахожусь в критической ситуации, я не знаю, что делать», - сказала Наталья Попова (Милан).

Многие люди хотят рассказать свою историю. Ситуация трагическая, и жители Италии, оказавшиеся на улице, говорят, что если у вас нет ни копейки, вы умрете от голода.

«Проснуться без работы, без денег и в чужой стране. Я знаю многих людей, оказавшихся в этой ситуации», - сказала Светлана Павия.

Среди молдаван, оказавшихся в сложном положении, есть те, кто отправился в Италию в отпуск или на лечение.

«Я приехала в Турин на 2 недели, и я уже полтора месяца здесь, я приехала в клинику. Я беременна, у меня дома двое детей, и я не могу уехать, мои дети плачут. Я отчаялась, я не знаю, что делать и о чем думать», - отметила Надя Караджия (Турин).

«Я инвалид, я приехала в Турин 8 февраля, чтобы провести некоторые медицинские процедуры, у меня восемь винтов в позвоночнике, только я знаю, как я здесь напугана», - говорит Мария Колганова из Кишинева, которая отправилась на лечение в Турин. Но есть и добрые люди, которые готовы приютить тех, кто остался на улице.

«Я нахожусь в Италии, Ломбардии, недалеко от города Верона, в эпицентре карантина, если можно так сказать, где все заблокированы. У нас есть возможность протянуть руку помощи, мы делаем это с любовью», - сказал Штефан Ротарь (Верона).

Согласно данным, предоставленным Министерством иностранных дел, более семи тысяч молдаван за границей ожидают репатриации.