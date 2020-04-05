Коронавирусный авиа-феномен Плахотнюка

Богдан Цырдя задается вопросом, почему лидеры оппозиции не привезут наших сограждан домой бесплатно.

– В связи с этим, хочется задать простой вопрос: господа, а вы заботитесь о гражданах или о собственном кармане? Если вам вдруг так стало больно за диаспору, почему не привезете их бесплатно? Неужели Fly One и Air Moldova разорятся? – пишет Цырдя.

Этот вопрос депутата парламента неслучаен. По словам эксперта, именно Илан Шор, а через него Владимир Плахотнюк контролируют Кишиневский аэропорт, а компанией Fly One, например, заведует Владимир Чиботару, депутат из группы Андриана Канду, подконтрольного Плахотнюку.

Вопрос, которым задается Цырдя, риторический. Потому что вряд ли успешный бизнесмен станет хорошим руководителем государства, следовательно, никогда не будет заботиться о нуждах простых граждан. Именно поэтому последним в данном случае приходится оплачивать перелет домой из своих кровных.

Но немногим позже именно Канду, пытаясь и далее продвигать интересы своих хозяев, будет кричать на всех перекрестках о том, что оппозиция в его лице поддержала инициативу возвращения домой граждан Молдовы. Перевранные факты аккуратно лягут на мозг тех из нас, кто не копается в деталях, и добавят рейтинг де-факто Плахотнюку. Как говорится, люди, будьте бдительны! Хотя, в любом случае, на вас будут навариваться.

Автор: Михаил Генчу