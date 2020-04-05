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В Молдове от ковид-19 умер доктор-профессор: он недавно вернулся из Англии
05.04.2020

Это 15-ая смерть от последствий заражения коронавирусом в нашей стране.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило о смерти радиолога Валерия Припы, работающего в частной клинике Repromed. Он умер в возрасте 59 лет.

Врач был госпитализирован 28 марта в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, подтвердил диагноз COVID-19. Он страдал от других хронических заболеваний, гипертонии III степени. Врачи боролись до последнего момента за его жизнь.

Покойный врач, по профессии радиолог, доктор медицинских наук, работал начальником отдела в Repromed, а ранее занимал должности начальника отдела радиологии и заведующего отделением ядерной медицины в Республиканской клинической больнице.

Таким образом число летальных исходов в Молдове в период пандемии достигло 15 случаев.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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