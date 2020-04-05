Денег нет, но есть варианты - предложения «прогоревшим» туристам

Из-за коронавируса граждане Молдовы отказываются от турпутевок. Но туроператоры не всегда могут вернуть эти деньги – закон четких норм по этому вопросу не прописывает.

Дело в том, что многие пользовались ранним бронированием еще с декабря прошлого года, люди оплатили отдых заранее, чтобы сэкономить. Поэтому все эти деньги были отправлены туроператорам в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, и теперь у молдавских туристических компаний на руках этих денег нет. А зарубежные туроператоры заявили, что денег они не вернут, так как эти средства были использованы отелями на подготовку к новому сезону.

Кроме того, ряд стран, где также введено чрезвычайное положение, может и не принимать туристов в июне 2020 года. Туроператоры, например, Болгарии предложили заморозить средства, перечисленные гражданами Молдовы, до того момента, когда угроза коронавируса отступит и они решатся поехать на отдых, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу