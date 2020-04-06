Немеренко: Завтра бюджетники выйдут на работу, произойдет увеличение заражений

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко критикует решение властей возобновить работу служащих бюджетной сферы с завтрашнего дня.

Таким образом, подтвержденные случаи коронавируса могут увеличиться, утверждает Немеренко, передает nokta.md

«Тысячи и десятки тысяч бюджетников, которые могут свободно выполнять свою работу из дома, снова будут ездить по городу. Какова была цель держать их дома всего несколько дней, когда они будут циркулировать именно в период, когда заражений больше всего, неясно. Логика - ноль. Да, есть виды деятельности, которые могут быть продолжены и должны быть продолжены, при условии соблюдения безопасности работников.

Но если не может быть сохранено оптимальное расстояние, соблюдены меры защиты. Я смотрю, что происходит на уровне принятия решений, и у меня создается впечатление, что кто-то играет там в черное-белое или холодное-горячее», - написала Немеренко на своей странице в Facebook.

Сотрудники бюджетной сферы вернутся с завтрашнего дня, 6 апреля, на работу. Премьер-министр Ион Кику сообщил, что бюджетники должны возобновить свою деятельность.