В Молдове зарегистрировали еще 112 случаев COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Молдове достигло более 860 человек, погибших — пятнадцать.

В Молдове подтвердились еще 112 случаев коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в воскресенье. «Были обработаны 349 тестов. В результате выяснилось, что 112 результатов оказались положительными», — отметил глава республики.

По его словам, в восьми случаях речь идет о занесении вируса в страну, а в остальных — о внутренней передаче. Таким образом, как уточнил Додон, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове выросло до 864.

Также стало известно еще об одном погибшем. Речь идет о 56-летнем мужчине, у которого были и другие заболевания. Всего в Молдове 15 летальных исходов в период пандемии. Вылечившихся — 30.

Вот, где больше всего заболевших по населенным пунктам страны: Кишинев — 293, Штефан-Водэ — 132, Сороки — 126, Приднестровье — 47, Кагул — 30, Хынчешты — 29, Яловены — 28, Глодяны — 24, Оргеев — 23.

«Очень тревожная ситуация в Глодянах: там зарегистрировано 24 зараженных из этого числа 18 выявлено сегодня. Из них 11 человек — медики. Вероятно, это будет новый очаг заражения в стране.