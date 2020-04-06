Додон советует диаспоре не возвращаться домой в этот период

Лучшим подарком на Пасху для близких людей — не подвергать их риску.

Таков посыл главы государства Игоря Додона, адресованный молдаванам, которые намерены вернуться домой на пасхальные праздники.

«Даже если вы приедете, вас заставят изолироваться на 14 дней, иначе рискуете. Не подвергайте риску своих близких. Здоровье всего народа зависит от каждого из вас. Подумай о родителях и детях. Воздержитесь от массового возвращения домой. Вы вернетесь летом или осенью — заявил Игорь Додон.

Напомним, что сегодня подтвердились еще 112 случаев инфицирования вирусом COVID-19, общее число заболевших в Молдове достигло 864 человек.