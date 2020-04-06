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Политика
Сейчас неуместно препираться: президент Молдовы предложил ввести мораторий на политические споры
06.04.2020

В случае такой опасности и экономической нестабильности надо сплотиться над решением важных проблем. Президент Игорь Додон предложил ввести мораторий на политические споры до конца режима ЧП.

- Граждан Республики Молдова не интересует когда будут выборы, как выберем, кого выберем. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас, – заявил президент на брифинге для прессы.

Игорь Додон отметил, что главное сейчас – помогать гражданам.

– Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и еще больше накалять обстановку, – призвал президент.


 
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