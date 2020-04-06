«Тратил миллионы, ничего не получая»: Киркоров рассказал Ивлеевой о своих любовницах

Во время пандемии блогер взяла интервью у короля эстрады. Гостем уже традиционного домашнего эфира Насти Ивлеевой стал Филипп Киркоров. Напомним, блогер и телеведущая во время пандемии коронавируса теперь каждый вечер проводит онлайн-эфиры в своём Инстаграме, приглашая на разговор суперзвезд.

В гостях у Ивлеевой уже побывали Александр Гудков, Лолита и другие знаменитости. Забежал на онлайн-огонёк к блогеру и Филипп Киркоров. Артист показал Насте свой шикарный дом, где у его дочки Аллы-Виктории гардеробная чуть скромнее, чем у отца-модника, но тоже с шиком-блеском.

Спросила Ивлеева у короля эстрады, кем сейчас занято его сердце. Филипп честно ответил, что последние 15-20 лет все его влюблённости ничем серьёзным не закончились. Мол, влюбляясь тратил миллионы, а потом разочаровывался в пассиях, не получая душевного тепла.

Киркоров рассказал Ивлеевой о своих любовницах.

- Сейчас я один и мне это состояние нравится, - признался артист. - Но я не зарекаюсь. Если я влюбляюсь, то начинаю в эту прорву сливать миллионы денег, сил, времени... А потом мне становится так жалко...Не денег, а себя жалко, что я столько времени убил на человека, который этого недостоин. А главное, что я особо ничего не получил...Обманывался только. Постоянно. И мне так это дело надоело, что, если вдруг в мою жизнь придёт что-то настоящее, я, может быть, это не замечу... Но это я сейчас говорю, не хочу зарекаться. Я ж не знаю, может, завтра это чувство меня найдёт и мне крышу снова снесет.

Как известно, более десяти лет Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой. В начале «нулевых» пара распалась. Пугачева стала женой юмориста Максима Галкина, но Киркоров из ее жизни не пропал. По словам АБ, она пообещала матери Киркорова, что всегда будет опекать Филиппа.

АЛИНА ЧЕРНОВА