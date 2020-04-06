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Здоровье
Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал об опасности карантина для пожилых людей
06.04.2020

По его словам, наибольшая опасность грозит тем пенсионерам, которые «сегодня находятся в изоляции» и при этом «мало двигаются».

Как заявил специалист, такие пожилые люди могут «превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность» после окончания карантина.

При этом доктор призвал пенсионеров «поддерживать контакты».

«Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей — это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое», — добавил Эйдельман.

Он также порекомендовал пожилым людям бороться со стрессом при помощи хобби и «отвлекающих занятий»

@VM


 
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