Бездомным готовят еду из ресторана и раздают санитайзеры

Доставка еды из ресторана, душ и новая одежда. Все это предоставляет столичный Центр для бездомных. Он будет открыт в течение всего периода действия чрезвычайного положения.

В условиях пандемии нового коронавируса, он обеспечивает возможность самоизоляции и карантина для всех, кто остался без крыши над головой. Главное требование к прибывшим - не выходить на улицу.

"Мы проводим инструктаж о мерах профилактики COVID-19. Требуем, чтобы они не менее одной минуты мыли руки с мылом. У каждого свой индивидуальный пакет, куда входит и дезинфицирующее средство", - сказал директор Центра для бездомных Михаил Булмага.

Труднее всего, говорит директор центра, было убедить людей, привыкших жить на улице, не покидать стены учреждения. Главным аргументом стало предоставление им всего необходимого. Так, например, их три раза в день кормят едой из ресторана.

"Сегодня на обед давали гречку с котлетами, борщ, компот и хлеб", - отметил директор Центра.

Центр для бездомных рассчитан на сто мест, более половины уже заняты. В прошлые годы учреждение работало в холодное время года с ноября по март включительно. Бездомным предоставляли трехразовое питание и крышу над головой. С апреля по октябрь их лишь кормили дважды в день.