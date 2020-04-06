Температуру посетителям магазинов будут измерять в Кишиневе

В магазинах столицы будут измерять температуру у сотрудников и посетителей. Лицам, у которых температура тела превышает 37 градусов, будет запрещен вход в торговые единицы.

Так решила Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев.

Теперь руководство торговых точек должно обеспечить дополнительные меры защиты работников и посетителей. У входа в гипермаркеты, супермаркеты и торговые лавки должны быть установлены автоматические дозаторы дезинфицирующих средств.

Должны быть предприняты и меры для предотвращения больших скоплений людей. Поэтому сотрудники и клиенты должны быть проинформированы о расстоянии, которое необходимо соблюдать для личной безопасности.

Подготовил Михаил Генчу