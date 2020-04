Политический аналитик: «Эта ситуация заставит государственные структуры поломать голову в поисках необходимых финансовых средств»

«Коронавирус обязывает правительство осуществлять экономическое вмешательство в условиях, когда политика карантина и сохранения социальной дистанции сказывается на секторе реальной экономики. Чтобы справиться с этим кризисом, государство должно превратиться в так называемого плательщика последней инстанции (payer of the last resort), что означает, что власть должна компенсировать работникам и фирмам экономические потери в период пандемии». Об этом пишет политический аналитик Корнелиу Чуря в материале для coment.md, сообщает ТРИБУНА.

Чуря отметил, что на данный момент государство еще находится на первом этапе вмешательства в экономику, что обусловлено необходимостью обеспечения экономического оборота краткосрочной ликвидностью, чтобы спрос не рухнул. Эти действия относятся к сиюминутной ситуации и их продолжительность не превышает одного месяца. 5 экономических мер, объявленных президентом Додоном несколько дней назад в связи с отсрочкой платежей по кредиту, учитывают это. «Если кризис продлится дольше (например, 3-4 месяца) этих мер будет недостаточно», подчеркнул он.

По словам комментатора, государству придется приложить немалые усилия для выявления новых закромов в экономике страны, которые могли бы направлять для проблемных сегментов новые финансовые ресурсы. Обычно этими зонами в Республике Молдова являются так называемые налоговые гавани для некоторых местных и иностранных бизнесменов. Воленс ноленс, государству придется прибегнуть к такого рода завуалированным «реквизициям» для решения текущих проблем.

Обычно население поддерживает такие меры, поскольку они связаны с определенным перераспределением от богатых к бедным. Чтобы получить эти ресурсы, глава государства дал поручение правительству перенаправить 50% известного налога на модернизацию аэропорта в 9% на пассажира в Фонд поддержки населения. Такое перераспределение доходов подтверждает более старое желание властей сделать более сбалансированным распределение прибыли в обществе в кризисный период, обязывая бизнесменов затягивать ремни. Таким образом, решена старая проблема аэропортового сбора, о которой много писалось в последнее время и которая была постоянной мишенью новой власти. В то же время власти пообрезали и прибыль других компаний-посредников, перенаправив 50 процентов ежемесячного платежа за эксплуатацию, администрирование и обслуживание централизованной базы данных для внедрения и реализации переносимости номеров».

«Таким образом, мы видим, что власть сегодня твердо выступает за идеологическую сторону равенства, требуя от состоятельных граждан Республики Молдова большей дозы социальной ответственности. Этот способ добиваться справедливости будет приветствоваться населением и малым и средним бизнесом, который переживает трудные времена. В то же время этот новый акцент власти на идее равенства еще недостаточно определен и понят. Далее остается уточнить, являются ли действия властей по выявлению новых ресурсов через «завуалированные реквизиции» долгосрочным действием, ставшим буквой закона, или временным действием, предназначенным исключительно для преодоления кризиса в связи с коронавирусом», заключил Чуря.

Кристина Гурез