Пандемия обанкротит многих. После кризиса придется провести ряд структурных изменений

Даже если будет поддержка, многим грозит банкротство. Особенно речь идет о наиболее уязвимых отраслях, которые не относятся к первой необходимости, пишет Point.

Об этом в программе "Главное" на TVC-21 заявил экономист Серджиу Гайбу.

"Продажи дорогих вещей и дорогих автомобилей сильно упадут. Возникает вопрос, нужно ли их поддерживать? Я считаю, что не нужно. Даже если кризис закончится, люди не начнут покупать дорогие машины. Очень сложно что-то развивать, если у нас огромная черная дыра, через которую проходит продукция из Украины.

После наведения порядка необходимы отдельные законы по Трудовому кодексу для маленьких предприятий, семейного бизнеса. Для того чтобы принять на работу 1-2 работников, нужно огромное число документов, регламентов. Что касается фискального кодекса, нужны не небольшие уступки, а отдельный раздел строго для малого бизнеса. Должны быть упрощенные отчеты, без этого не будет развиваться малый бизнес", - отметил Гайбу.