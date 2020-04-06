У жителя Кишинева украли все накопления на «черный» день – 5000 евро

Три банка страны обратились к клиентам с просьбой быть крайне внимательными и не поддаваться на провокации «операторов».

Сразу три самых больших банка Молдовы (Mobiasbanca, Moldindconbank и MAIB) обратились в минувшие выходные к своим клиентам с тревожным и похожим сообщением:

"Уважаемые клиенты,

Мы предупреждаем Вас об учащение случаев мошенничества, направленных на получение данных с банковских карт! Злоумышленники, под видом сотрудников банка, связываются с владельцами карт и пытаются выяснить такие данные как: срок действия карты, PIN код, CVV код и пароли безопасности, переданные по СМС или по электронной почте! Мы призываем Вас относиться с особой осторожностью к случаям, когда Вас просят сообщить по телефону или по электронной почте, личные данные или данные с банковских карт, с целью получить выигрыш, вознаграждение, перевод, отменить некоторые платежи и т.д.

Не становитесь жертвами мошенников!

Банк никогда не будет запрашивать по телефону или по электронной почте, подтверждение или изменение Ваших личных данных и/или данных с Вашей банковской карты.

Кроме того, Банк никогда не будет отправлять ссылки по электронной почте для передачи данных или для доступа к приложению Интернет Банкинг!"

Сами понимаете, эти сообщения на сайтах банков появились неслучайно. Более того, тех клиентов, у которых закралось подозрение, что их пытаются обмануть, просьба сразу же звонить в службы поддержки банков.

Такие объявления о мошенниках разместили банки.

Что же произошло?

Как пишут в соцсетях, у жителя Кишинева, держателя карточки, возрастом старше 60 лет буквально за 10 минут в качестве оплаты по интернету сняли 5000 евро, которые были у человека на «черный день».

Как так получилось?

Держателю карточки позвонили с кишиневского номера и сообщили что являются сотрудниками банка и заметили подозрительную транзакцию. Якобы кто-то пытается оплатить картой. В подтверждении данных слов они указали на СМС-ку с кодом. В последствии получили и сам код: мошенники представившись сотрудниками банка, грамотно вынудили владельца карты его сообщить.

На клиента банка на том конце провода просто психологически надавили: мошенники обращаются к нему по фамилии, имени и отчеству, знали данные карты и данные паспорта. Откуда – большой вопрос. Но в итоге клиент, которого убедили что все решить надо срочно, иначе потеряет все деньги, «плывет» - и сообщает код.

Будьте бдительны!

ЛИДИЯ ТКАЧ