Рендер предполагаемого iPhone 12 с 3D-«радаром» слили в сеть

Задолго до предполагаемого анонса новой линейки iPhone инсайдеры опубликовали схематическое изображение тыльной панели Pro-версии «яблочного» флагмана, продемонстрировавшее важную техническую особенность аппарата. Согласно утечке, он получит одну из функций недавно представленного планшета iPad Pro (2020), который обзавёлся специальным «радаром», интегрированным в модуль основной камеры.

Как сообщает сетевой информатор @choco_bit в своём Twitter-блоге, изображение было «извлечено» из кода бета-версии операционной системы iOS 14, предназначенной для разработчиков. Согласно утечке, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат квадратные модули камеры с четырьмя сенсорами. В дополнение к датчикам с широкоугольными, ультраширокоугольными линзами и телеобъективом производитель оснастит смартфоны сканером LiDAR, способным точно измерять расстояние до объектов на дистанции до 5 метров.

Одной из сфер применения такого «радара» предположительно станет реализация функций дополненной реальности. По слухам, в самой Apple уже разрабатывают AR-приложение, способное интегрироваться с системами розничной торговли. Ожидается, что смартфоны серии iPhone 12 будут анонсированы осенью текущего года. По данным сетевых информаторов, что в новую линейку войдут четыре устройства с OLED-матрицами: одна 5,4-дюймовая, две с диагональю 6,1 дюйма, и одна с 6,7-дюймовым дисплеем. Точная дата презентации и цена новинок неизвестны.