Приспособиться к новым условиям - коронавирус внес свои коррективы в тепличное сельское хозяйство

Владельцы сельхозтеплиц должны приспособиться к условиям, вызванным коронавирусом. Так считает Госсекретарь министерства сельского хозяйства Михаил Македон.

В эфире радиостудии Sputnik Mолдова он заявил, что ежегодно в Молдове площади взращиваемых в теплицах культур достигают 426 гектаров. Урожай составляет порядка 13,5 тонн овощей и зелени. А 61% владельцев теплиц, скорее всего, столкнется с трудностями в период карантина.

– Крупные производители не так пострадают, потому что у них обычно заключены контракты с сетями супермаркетов в стране. Также они торгуют на оптовых рынках или экспортируют продукцию. У мелких фермеров с этим возникает больше проблем, - отметил Македон.

По его словам, в этой ситуации мелкие производители, владеющие теплицами, должны подстроиться под ситуацию и искать пути продажи сельскохозяйственной продукции, поскольку государство этого не запрещает.

С начала года 470 фермеров уже подали документы на субсидирование. В 2020 году фонд Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве составляет около миллиарда леев.

Подготовил Михаил Генчу