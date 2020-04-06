6 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Пациенты с легкой формой COVID-19 возможно будут проходить лечение на дому
06.04.2020

В первую очередь, потребуется полная самоизоляция.

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Ион Кику заявил, что власти рассматривают возможность не госпитализировать пациентов с лёгкой формой коронавируса. Они смогут проходить лечение на дому, не загружая систему здравоохранения.

Исключением будут случаи, когда у пациента не будет возможности самоизолироваться от близких.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове зафиксировано 864 случая заболевания коронавирусом. Из них 76 человек находятся в тяжелом состоянии и 304 в среднем состоянии.

Известно, что 10 пациентов находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.