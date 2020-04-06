Пациенты с легкой формой COVID-19 возможно будут проходить лечение на дому

В первую очередь, потребуется полная самоизоляция.

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Ион Кику заявил, что власти рассматривают возможность не госпитализировать пациентов с лёгкой формой коронавируса. Они смогут проходить лечение на дому, не загружая систему здравоохранения.

Исключением будут случаи, когда у пациента не будет возможности самоизолироваться от близких.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове зафиксировано 864 случая заболевания коронавирусом. Из них 76 человек находятся в тяжелом состоянии и 304 в среднем состоянии.

Известно, что 10 пациентов находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Автор: Михаил Генчу