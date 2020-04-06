Надо к 7 апреля подготовить больничный лист в оригинале, удостоверение личности (оригинал и копия). В случае жён, находящихся на иждивении застрахованных супругов необходимо ещё свидетельство о браке (в оригинале и в копии) и заявление жены, написанное под ее личную ответственность, что она не трудоустроена, не получает застрахованный доход и не застрахована от соответствующего риска.

Чем многие годы занималось Агентство Электронного Управления? Всемирный банк, Фонд Сороса, UNDP, USAID много говорят о "великих" IT проектах в Молдове, даже вкладывают сотни миллионов лей. И что? Что в итоге? Где развитие онлайн сервисов для людей? Ваша "цифровизация" привела к тому, что сегодня, в период эпидемии, молодым матерям надо делать ксерокопии документов и стоять в очереди, рискуя подцепить вирус...! Позор!

@MP