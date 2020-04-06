Пошаговая инструкция: как получить 2 775 леев

Безработные Молдовы смогут получать 2 775 леев в период чрезвычайного положения.

Информацию о том, какие требования нужно выполнить для получения пособия, и как именно его получить, опубликовал на своей странице в Facebook’e депутат ПСРМ Владимир Односталко.

- 1 апреля 2020 года Правительство Республики Молдова взяло на себя ответственность за введение некоторых мер по поддержке граждан в период чрезвычайного положения.

Таким образом, в период чрезвычайного положения лица, которые зарегистрированы в Агентстве занятости населения и имеют статус безработного, будут получать ежемесячную помощь по безработице в размере 2 775 леев.

Ежемесячная сумма в 2 775 леев предоставляется нетрудоустроенным гражданам в независимости от наличия страхового стажа. Следовательно, чтобы получить пособие по безработице в размере 2 775 леев, человек должен:

- быть нетрудоустроенным;

- подать заявление в территориальное подразделение занятости населения.

- уже быть получателем пособия по безработице.

К заявлению о предоставлении пособия по безработице прилагаются:

- копия акта, удостоверяющего личность;

- копия диплома об образовании;

- заявление под собственную ответственность о том, что гражданин не трудоустроен.

Бланк заявления можно получить:

- в территориальном подразделении занятости населения;

- на сайте Национального агентства занятости населения.

Заявление, вместе с необходимыми документами можно заполнить, подписать и передать в Территориальное подразделение занятости населения лично, по почте или по электронной почте. Пособие по безработице, предоставляемое в период чрезвычайного положения может получить:

- гражданин, вернувшийся из-за границы;

- гражданин, нетрудоустроенный в Республике Молдова, но который не состоял на учете в Национальном агентстве занятости населения.

Если гражданин уже получает пособие по безработице, а размер предоставляемого пособия составляет менее 2 775 леев, то в период чрезвычайного положения он будет получать именно 2 775 леев с выплатой разницы автоматически. То есть получателю не нужно ходить в Агентство занятости населения.

ВНИМАНИЕ!!! Новые положения относятся к лицам, которые:

- регистрируются в Агентстве занятости населения в период чрезвычайного положения;

- зарегистрированы в Агентстве занятости населения, но размер пособия по безработице составляет меньше 2 775 леев.

Пособие по безработице, которое превышает 2 775 леев, не будет уменьшено для безработных, которые состоят на учете агентства и для которых пособие по безработице было установлено согласно размеру заработной платы.

Расчет пособия по безработице будет осуществляться Национальной кассой социального страхования и будет выплачиваться за предыдущий месяц. Получатель пособия по безработице будет получать помощь посредством назначенных поставщиков платежных услуг, указанных в заявлении получателем ЭТО - почтовое отделение или банковская карточка, банковский счет.

Сумма в 2 775 леев представляет собой эквивалент гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе экономики.

Другая мера, принятая Правительством, касается социальной помощи, предоставляемой согласно Закону № 133/2008

В период чрезвычайного положения, начиная с апреля 2020 года, гарантированный минимальный ежемесячный доход будет составлять 1300 леев, а не 1107 леев.

Социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, при подсчете совокупного среднемесячного дохода семьи.

Для того чтобы получить социальную помощь, взрослые члены семьи должны попадать по крайней мере в одну из следующих категорий:

- не достигли необходимого пенсионного возраста;

- являются лицами с различными степенями ограничения возможностей;

- являются безработными, которые зарегистрированы в территориальном агентстве занятости населения;

- находится в период между 30-й неделей беременности и 12-й неделей после рождения ребенка;

- осуществляет уход за членом семьи, который не может заботиться о себе.

Также, лица/семьи, получающие социальную помощь, чье право на получение социальной помощи истекает в период чрезвычайного положения, будут продолжать получать социальную помощь, в том числе в период чрезвычайного положения.

ВАЖНО!!! В случае если в период чрезвычайного положения гражданин не может представить подтверждающие документы, касающиеся доходов, состава семьи, данных о сельскохозяйственных участках и т.д., то он подает декларацию под собственную ответственность, указывая, что представленные данные являются достоверными.

Заявление о предоставлении социальной помощи, необходимые документы или декларация под собственную ответственность подается социальному работнику по месту жительства.

ВНИМАНИЕ!!! Для семей с детьми, получающих социальную помощь, увеличивается гарантированный минимальный размер помощи с 50% до 75% на каждого ребенка, а именно от 553 леев до 975 леев. Данная мера носит постоянный характер, то есть будет применяться и после отмены чрезвычайного положения, - говорится в публикации депутата ПСРМ Владимира Односталко.

Напомним, что на территории Молдовы объявлено Чрезвычайное Положение с 17 марта по 15 мая 2020 года, в связи с угрозой распространения эпидемии вируса нового типа COVID-19