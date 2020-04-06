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В Молдове с 7 апреля объявляются две нерабочие недели
06.04.2020

С 07.04 по 17.04.2020 бюджетники уходят на каникулы, с возможным продлением до 28.04.2020, с сохранением зарплаты. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Впоследствии нам, возможно, придется вернуться к 6-дневной рабочей неделе, чтобы компенсировать потери, которое понесет государство. Руководители могут вызывать на работу только тех сотрудников, без которых невозможно обойтись.

Образовательные учреждения обязаны продолжать онлайн преподавания.

Парикмахерские и салоны красоты Молдовы временно прекращают работу в рамках свободного периода, объявленного правительством, на основании рекомендаций медиков.

Напомним, присутствовавший на конференции представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич заявил, что свободные дни оправданы текущей эпидемиологической ситуацией. И призыв „Оставайся дома!” это для всех, кроме тех, кто находится на передовом рубеже борьбы с пандемией.


 
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