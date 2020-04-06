Расходимся по домам: мэр Кишинева призвал жителей столицы продолжать работать из дома

Оставаясь дома, кишиневцы помогают предотвращению распространения коронавируса. Неделя, объявленная выходной для работников бюджетной сферы, завершилась, и сегодня все они вышли на работу.

Генпримар Кишинева Ион Чебан отметил при этом, что все, кто может работать в удаленном режиме, то есть из дома, должны продолжать так работать. Руководителей же управлений он призвал обеспечить безопасную работу для всех своих сотрудников.

— Мы делаем все возможное для предотвращения распространения коронавируса. Благодарю всех за эту нелегкую работу, благодарю всех, кто соблюдает нормы обеспечения безопасности и тем самым помогает в борьбе с COVID-19. Прошу руководителей управлений и мунпредприятий позволить в дальнейшем работать в удаленном режиме тем сотрудникам, для которых это возможно. Знаю, что такая работа не всегда максимально эффективна, но здоровье дороже. Также прошу для покупки всего необходимого посещать близлежащие магазины и по возможности избегать поездок в транспорте, — сказал столичный градоначальник.

Чебан также в очередной раз призвал всех кишиневцев, в особенности пожилых людей, к соблюдению карантина. Родителям рекомендовано не брать с собой детей при походе в магазин.

В случае возникновения потребности в социальной помощи предлагается звонить по телефонам Зеленой линии — 0800 000 80 и 0800 000 90.

ЛИДИЯ ТКАЧ