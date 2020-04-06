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Технологии
Пандемия коронавируса ударила и по молдавским «айтишникам»
06.04.2020

Доходы в этом секторе упали. Казалось бы, программисты - не те люди, которых напрямую касаются ограничения, появившиеся в нашем обществе в связи с пандемией коронавируса - они вполне могут себе работать по домам, главное, продезинфицировать свои компьютеры от вирусов, но уж они-то знают в этом толк!

Однако, как показывает исследование представителей Национальной Ассоциации IT-компаний, это вовсе не так - проблемы появились и в IT-индустрии. Так, 11 процентов компаний, участвовавших в опросе, дали понять, что у них возникли проблемы со своевременностью оплаты.

Примерно такое же количество опрошенных и вовсе признали, что им придется сокращать штат сотрудников. Они надеются на то, что им поможет государство, но у правительства сейчас и без того хватает забот.

Как сообщает телеканал Publika, в Молдове более 500 компаний в IT-секторе, в них работают около 18 тысяч человек.


 
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