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Политика
Какому политику больше всего доверяют граждане Молдовы
06.04.2020

И за кого бы голосовало население, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы.

Игорь Додон является политиком, который пользуется наибольшим уровнем доверия сограждан. Ему доверяют 46% населения страны. Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData».

Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан.

За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%.

Тройку замыкает лидер ПДС Майя Санду с показателем доверия чуть больше 21%.

Мэр Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%.

Спикеру парламента, лидеру ПСРМ доверяют 12,4%.

Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов.

Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.

Также респонденты ответили о политических предпочтениях.

Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, ПСРМ набрала бы большинство голосов

Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы:

ПСРМ набирает 37,5%,

ПДС – 15,1%,

Платформа ДА и ДПМ – свыше 6%

Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, в парламент прошли бы четыре политформирования. Согласно исследованию, реализованному компанией «IData», больше всего голосов набрала бы ПСРМ во главе с Зинаидой Греченый – 37,5%. За ПДС, которой руководит Майя Санду, готовы голосовать только 15,1%, а за «Платформу ДА» Андрея Нэстасе – 6,6. Избирательный порог преодолела бы и ДПМ Павла Филипа с результатом 6,2%. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек.

Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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