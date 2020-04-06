Политика Какому политику больше всего доверяют граждане Молдовы И за кого бы голосовало население, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы. Игорь Додон является политиком, который пользуется наибольшим уровнем доверия сограждан. Ему доверяют 46% населения страны. Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData». Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%. Тройку замыкает лидер ПДС Майя Санду с показателем доверия чуть больше 21%. Мэр Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе. Также респонденты ответили о политических предпочтениях. Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, ПСРМ набрала бы большинство голосов Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы: ПСРМ набирает 37,5%, ПДС – 15,1%, Платформа ДА и ДПМ – свыше 6% Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, в парламент прошли бы четыре политформирования. Согласно исследованию, реализованному компанией «IData», больше всего голосов набрала бы ПСРМ во главе с Зинаидой Греченый – 37,5%. За ПДС, которой руководит Майя Санду, готовы голосовать только 15,1%, а за «Платформу ДА» Андрея Нэстасе – 6,6. Избирательный порог преодолела бы и ДПМ Павла Филипа с результатом 6,2%. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек. Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%. ЛИДИЯ ТКАЧ

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