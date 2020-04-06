Какому политику больше всего доверяют граждане Молдовы

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Политика
И за кого бы голосовало население, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы.
Игорь Додон является политиком, который пользуется наибольшим уровнем доверия сограждан. Ему доверяют 46% населения страны. Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData».
Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан.
За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%.
Тройку замыкает лидер ПДС Майя Санду с показателем доверия чуть больше 21%.
Мэр Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%.
Спикеру парламента, лидеру ПСРМ доверяют 12,4%.
Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов.
Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.
Также респонденты ответили о политических предпочтениях.
Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, ПСРМ набрала бы большинство голосов
Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы:
ПСРМ набирает 37,5%,
ПДС – 15,1%,
Платформа ДА и ДПМ – свыше 6%
Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, в парламент прошли бы четыре политформирования. Согласно исследованию, реализованному компанией «IData», больше всего голосов набрала бы ПСРМ во главе с Зинаидой Греченый – 37,5%. За ПДС, которой руководит Майя Санду, готовы голосовать только 15,1%, а за «Платформу ДА» Андрея Нэстасе – 6,6. Избирательный порог преодолела бы и ДПМ Павла Филипа с результатом 6,2%. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек.
Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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