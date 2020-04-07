Жильцы дома в Кишиневе, который закрыт на две недели на карантин: "Смысл в этой строгости, если весь остальной Кишинев изоляцию нарушает?"

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Общество
Корреспондент "Комсомолки" выяснял, как живут люди в условиях полной изоляции.
Давненько не проходил мимо этой общаги. Когда-то была вполне себе обычная с обшарпанными стенами, давно не видевшими ремонта, с грязными заплеванными подъездами, с жильцами-работягами с КТЗ или "Альфы", стоящими в очередях на квартиры, а потому не желающими ремонта в своих временных общажных комнатках.
Но времена изменились. Теперь здесь царит архитектурное мракобесие. Каждый изощряется, как может, в силу своей фантазии и размера своего кошелька. Самые оборотистые и богатые сделали такие пристройки, которые выглядят, как целые усадьбы - с отдельным входом, палисадником, высотой в три этажа, с винтовыми лестницами и прочими излишествами...
Карантин - строгий!Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ
Но беда нагрянула сюда на прошлой неделе. В доме по адресу - Алба-Юлия, 12 - обнаружились три жильца с коронавирусом, в субботу всех жильцов и закрыли на карантин.
- Это жесткая мера, но, как мы считаем, необходимая, учитывая, что это общежитие, в котором живут семьи, и есть общие санузлы, кухни, - заявил претор Вадим Брынзанюк.
К жильцам дома будет запрещен на две недели вход посторонних, а в течение дня выйти на улицу – за покупками или в аптеку в ближайшие точки – сможет только один человек из квартиры.
Подхожу к дому, стоит знакомый полицейский у служебной машины, участковый...
- Если человек выходит на улицу, он заполняет бланк, в котором пишет свои данные и обязательство вернуться не позднее, чем через 30 минут! - показывает мне заполненный формуляр полицейский. - С утра уже 27 человек выходило, кто - в аптеку. При мне подходит парень, протягивает бланк, участковый проставляет время возвращения, все нормально...
Если жилец куда-то выходит, то заполняет бланк.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ
- Трудно, конечно, в четырех стенах постоянно сидеть. - вздыхает Дмитрий. - А что делать-то?! Приходится...
Из подъезда выходит парень, вешает на выбивалку ковер.
- У него в квартире сегодня трубу прорвало, - объясняет полицейский. - Разрешил, потому как все там течет, мокрое...Есть те, кто возмущается карантином, но большинство понимает, что дело серьезное.
Полицейский вошел в положение и разрешил на просушку коврик.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ
В здании более 100 комнат, получается, что примерно 300 жильцов.
Иду к главному входу. Здесь дежурят две девушки-полицейские дежурят. Выходит мужик с пакетами, в которых мусор. Заполняет бланк, спрашивает:
- Ничего, если я опоздаю на 2-3 минуты?
- Лучше не опаздывать! - говорит ему девушка в форме.
Выйти можно не больше, чем на 30 минут.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ
Кстати, за нарушение режима карантина штраф, как и везде - 22500 леев. Пока никому его не выписывали.
На ступеньках в подвал сидит мужчина лет тридцати в строительной робе. Рядом мешки с цементом.
- Есть, чем заняться - подвал строю! - улыбается Ион. - Бог меня надоумил, все, что нужно, привез в пятницу, а в субботу нас закрыли на карантин. Как раз подвал будет готов, когда его снимут!
Ион во время карантина занялся строительством подвала.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ
Возвращаюсь к знакомому полицейскому, а того нет. Он у жильцов на первом этаже. У тех палисадник, квартира двухэтажная, само собой - отдельный вход. Полицейского там покормили обедом...
- Вы понимаете, полицейские здесь дежурят по восемь часов! В туалет некуда пойти, чай-кофе не выпить, - возмущается жена хозяина элитной пристройки. Она вышла на застекленную веранду второго этажа. - Вот мы и покормим, и кофе напоим... Я в субботу была в соседнем супермаркете, там ни дезинфицирующих средств, кассиры работаю без масок и перчаток! А там скопление людей! И зачем, в таком случае, нас посадили на карантин аж на две недели?! В чем его смысл?!...
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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