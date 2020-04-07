Молдова-Газ напомнила о том, что показания счетчиков можно передавать в онлайн-режиме

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Экономика
Все для удобства потребителя. Компания Moldova-Gaz напомнила о том, что в период самоизоляции можно сдавать показания газовых счетчиков в онлайн-режиме, то есть через сайт компании. Для этого необходимо пройти по ссылке, заполнить простую форму, после чего оператор сам обработает данные и занесет их в систему.
Необходимо также указать контактный телефонный номер для того, чтобы оператор мог при необходимости связаться с вами.
Напомним, что на период ЧС все платежи по коммунальным услугам откладываются.
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