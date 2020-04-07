Врач "скорой помощи" Кишинева: Люди с тяжелыми заболеваниями не хотят ложиться в больницу, боясь заразиться коронавирусом - пугаем их смертью

Количество вызовов врачей, не связанных с Covid-10, уменьшилось примерно на 20%. Валерий Коадэ почти всю жизнь проработал на "скорой помощи". Работает и сейчас в сложных нынче условиях.

- Люди сидят на карантине по домам, волнуются из-за коронавируса, бывает, и пьют много... Увеличилось ли количество вызовов, связанных с сердечными заболеваниями - инфарктами, инсультами?

- Нет, их даже стало меньше, чем обычно. Да, есть вызовы к тем, кто много пьет, но в пределах нормы. Больше стало вызовов, связанных с респираторными заболеваниями, зато меньше - по поводу острых или хронических забоелваний. Если раньше у нас на подстанции было около 140 вызовов в сутки, то сейчас примерно 100-120.

- Уменьшение количества вызова к "обычным" больным связано ли с тем, что люди просто боятся вызывать "скорую", что не попасть в больницу и не заразиться коронавирусом?

- Да, люди боятся госпитализироваться и именно по причине того, чтобы не заразиться в больнице коронавирусом. Много таких хронических больных-отказников. Подписывают бумагу, что отказываются от госпитализации. Таких много...

- А если вы видите, что человек без госпитализации умрет?

- Конечно, уговариваем, чтобы отвезти в больницу! Удается! Или так, или так! Или сидишь дома и умираешь, или едешь в больницу! Вопрос поставлен так! Хочешь умереть - оставайся дома, хочешь жить - едем в больницу.

ЛЕОНИД РЯБКОВ