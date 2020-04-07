Случаи COVID-19 в Молдове удваиваются за четыре дня, а в других странах региона - за два

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдове растет вдвое медленнее, чем в странах региона.

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что в Молдове число случаев COVID-19 удваивается раз в четыре дня. Между тем в соседних странах этот показатель равняется двум дням. Такие данные привел премьер-министр Ион Кику.

- Представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич отметил, что предпринимаемые меры доказали свою эффективность и дают результаты. Это и было целью - замедлить динамику с тем, чтобы система здравоохранения могла справляться с ситуацией, а мы могли оказывать помощь людям, которые обращаются к врачам, - заявил глава кабмина.

В тоже время министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила, что из 192 тестов, проведенных в лаборатории Национального агентства общественного здоровья, 101 дали положительный результат. Это число почти вдвое меньше чем в выходные.

- Нет новых случаев в Сороках. Надеемся, что предпринятые меры дадут результат, - сказала министр.

Она также сообщила о двух летальных исходах. Пациентам было 30 лет и 71 год, соответственно. Они страдали хроническими болезнями.

ЛИДИЯ ТКАЧ