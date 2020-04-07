Турция готова оказать помощь Молдове в борьбе с пандемией COVID-19

В Молдову будет направлена гуманитарную помощь с медицинским оборудованием и расходными материалами для поддержки борьбы с пандемией коронавируса.

Сегодня, 6 апреля, президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обменялись мнениями о ситуации, связанной с пандемией в обоих государствах и регионе в целом.

Президенты также обсудили возможность направления в Молдову груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви.

Кроме того, стороны обсудили возможность открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции.

- Выразил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану благодарность за поддержку, оказываемую Республике Молдова в минуты острой необходимости, и подчеркнул, что Турецкая Республика – надежный партнер нашей страны, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Игорь Додон и РеджепТайип Эрдоган были едины во мнении о том, что совместными усилиями мы сможем преодолеть этот вызов, с которым столкнулся весь мир.