В Молдове закон, предусматривающий перечисление половины сбора за модернизацию аэропорта в бюджет, вступил в силу

Половина ежемесячного сбора за модернизацию международного аэропорта Кишинева будет направляться в Фонд поддержки населения.

Это предусмотрено в законе, который правительство приняло под свою ответственность. Так как закон не был оспорен в течение 72 часов, он вступил в силу, отмечает deschide.md.

Как заявили в правительстве, эта норма наряду с другими, оговоренными в законе, направлена на поддержку населения и бизнес-среды в условиях кризиса, вызванного пандемией. Также закон предусматривает установление минимальных пособий по вынужденной безработице, государственную поддержку в выплате зарплат, снижение НДС для предприятий сферы HoReCa, освобождение от платы за патент на время чрезвычайного положения. Оговаривает закон и перечисление в Фонд поддержки населения “50% от суммы тарифа за модернизацию аэропорта, взимаемого ежемесячно”.

Какую сумму планируется получить в результате применения этой нормы, правительство не уточнило. Но в пояснительной записке к законопроекту было указано, что субъектом сборов является юридическое лицо, управляющее активами, находящимися под экономическим управлением ГП “Международный аэропорт Кишинева”.

Напомним, правительство взяло на себя ответственность за этот закон 1 апреля, а на следующий день премьер-министр Ион Кику пришел в парламент, чтобы представить его депутатам. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, и никто из депутатов не стал выдвигать кабмину вотум недоверия. Это значит, что закон считается принятым.

“Если не менее одной четверти избранных депутатов не подали резолюцию о выражении вотума недоверия Правительству, программа, общеполитическое заявление или проект закона считаются принятыми и становятся обязательными для исполнения Правительством”, - говорится в Регламенте парламента.

ЛИДИЯ ТКАЧ