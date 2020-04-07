Михай Попшой: Сотрудники будут уволены без возможности трудоустройства

Власти Республики Молдова должны были принять предложения оппозиции, предусматривающие выплату заработной платы государством в размере 75% от средней заработной платы по экономике. Депутат фракции ПДС Михай Попшой говорит, что в результате прекращения деятельности ряда предприятий работодатели вынуждены увольнять своих работников, а в результате кризиса многие из этих сотрудников больше не смогут вернуться на работу, отмечает IPN.

„Поощрение безработицы путем увеличения пособия по безработице ничего не дает, кроме как заставит экономических агентов уволить сотрудников. Мы предложили сохранить рабочие места и субсидировать зарплаты государством на 75%, но не более 75% от средней зарплаты по экономике, чтобы сохранить все рабочие места. В противном случае граждане, которые будут уволены, большая часть из них не сможет вернуться из-за того, что пострадают предприятия, они не смогут их принять обратно”, - заявил Михай Попшой в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Он утверждает, что в результате действий, предпринятых властями, выигрывают крупные предприятия, а МСП пострадают больше всего, потому что в результате кризиса работодатели больше не смогут позволить себе такое же количество работников. Кроме того, некоторые предприятия могут обанкротиться.

„С предложенным правительством решением о возврате налогов, в том числе НДС, когда-то позже у тех, кто платит у нас зарплаты, будут большие проблемы: потенциал и другие проблемы. Решение неверно, потому что очень многие не имеют откуда платить зарплаты. Вы говорите, что возвращаете им 45%, но они ничего не платят, поэтому они ничего не получат. Те, у кого небольшой оборот, которые не могут платить зарплату сотрудникам, заставят сотрудников уйти в неоплаченный отпуск. Решение, принятое правительством, благоприятствует крупным компаниям, которые имеют большой оборот. Очень многие малые и средние компании не могут платить зарплату и ничего не получат от государства. Добавленная стоимость отсутствует” - добавил депутат.

Депутат-демократ Николае Чубук сказал, что инициативы, выдвинутые Партией действия и солидарности не будут возможны в условиях, в которых находится Республика Молдова.

„Г-н Попшой говорит о вещах, которые далеко не реальны в нынешних условиях. То, что мы сейчас сделали, основывается на оценках, на четком анализе и оценке того, что происходит в бюджетной системе и в целом в социально-экономической сфере Республики Молдова. Эти изменения, которые пришли со стороны правительства, касаются более 800 млн. леев, которые необходимо будет определить, установить в бюджете и, соответственно, поддержать бизнес-среду. Это первые шаги, которые приходят в поддержку бизнес-среды, это не последние меры, которые будут предприняты для поддержки бизнеса. Давайте посмотрим, как будет работать этот механизм в первый месяц”, - призвал Николай Чубук.