В Бельцах выявили фальшивых проверяющих магазинов во время карантина

В Бельцах, власти города, рассказали о двух женщинах, которые выдавали себя за членов мобильной группы по проверке торговых точек. Они заходили в магазины, “выявляли нарушения”, затем предлагали “закрыть глаза” на ненадлежащее соблюдение карантинного режима, в обмен на некоторые товары.

О подобном случае рассказал на прошлой неделе вице-примар Бельц Николай Григоришин в эфире местного телеканала. По его словам, случай произошёл ещё 27 марта, сообщает газета “СП“.

“Под видом мобильной группы в 20 часов зашли в магазин по Эминеску, возле молодёжного кафе, две женщины под видом мобильной группы. Пришли, сказали, что они проверяющие. Взяли конфеты, бутылку коньяка, ещё что-то. Доверчивая продавец отдала это им якобы за какие-то нарушения, чтоб они их не записывали”, — отметил вице-примар.

Он отметил, что не составляет большой сложности настоящую мобильную группу от фальшивой. У реальных проверяющих, есть поименный список группу за подписью заместителя мэра, где указаны данные четырех человек. При работе, группа обязана предъявить эту бумагу продавцам, администраторам.

Пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова сообщила “СП”, что полицейские отреагировали на сообщение вице-примара и выдвинулись на место, однако продавец писать официальную жалобу отказалась. По этой причине разбирательства по этому случаю не будет.