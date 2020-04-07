Состоялось заседание Единого центра управления ЧП

Премьер-министр Ион Кику сегодня провел заседание Единого центра управления чрезвычайным положением, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Министр внутренних дел Павел Войку сообщил, что МВД мобилизовало более 8000 сотрудников подведомственных структур в рамках мер по обеспечению карантина, проверке лиц, находящихся под наблюдением, и по поддержанию общественного порядка. Сотрудники Главной инспекции полиции проверили 5448 человек, находящихся в самоизоляции дома. В службу 112 поступило 85 звонков с информацией о нарушении режима самоизоляции лиц, помещенных в карантин. Выявлены 16 несовершеннолетних без родительского надзора. А 24 человека были наказаны за различные нарушения ограничений, введенных Комиссией по ЧС.

За последние 24 часа в Республику Молдова въехало 2018 человек, из них 188 через Кишиневский международный аэропорт.

В настоящее время в карантине находятся четыре населенных пункта: мун. Сороки, город Штефан-Водэ, села Карахасань (район Штефан-Водэ) и Бэлчана (Хынчештский район).

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отметила, что после исследования 192 тестов был подтвержден 101 случай заражения COVID-19: 4 случая ввезены, 97 - местной передачи. Всего подтверждено 965 случаев заражения.

Больше всех подтвержденных случаев отмечается в Кишиневе - 23, районе Штефан-Водэ - 16, Глодянском районе - 11, Яловенском районе - 8. В районах левобережья Днестра подтверждены 7 случаев заражения. За последние 24 часа два человека скончались.

Премьер-министр затронул вопрос подготовки дополнительного пространства для возможных будущих потребностей. Была проведена проверка подготовки помещений Центра COVID-19 для триажа лиц с подозрением на инфекцию.

Члены Единого центра проанализировали развитие эпидемиологической ситуации на национальном уровне и отдельно по административным единицам.