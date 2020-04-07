Как перебороть свои страхи в разгар пандемии - советы психолога

Как пережить страхи в условиях пандемии - на злободневные вопросы отвечает психолог.

Во время глобальных катастроф или пандемий увеличивается количество обращений к психологам.

Граждане с особо тонкой душевной конструкцией с трудом переносят запреты, навязанные карантином, и склонны к переживанию панических атак в особо острой форме.

О том, как пережить без потерь угрозу эпидемии коронавируса, рассказала в беседе с журналистом «Блокнота Молдовы» психолог Светлана Сандлер.

БМ: Почему различные психологические расстройства приобретают такие яркие краски именно в критических ситуациях? К примеру, как сейчас, под угрозой глобальной пандемии коронавируса.

Светлана Сандлер: Страх, как состояние тревоги и душевного смятения перед опасностью или бедой - часть человеческой природы.

БМ: То есть, бояться заболеть коронавирусом – это норма?

Светлана Сандлер: Конечно. Мы единственное млекопитающее, которое знает, что оно умрет. И наша жизнь всегда протекает в этой тревоге, на грани непреодолимого желания жить и осознания собственной конечности. Где-то в глубинах нашего мозга, в самой древней его рептильной части живет инстинкт выживания, который постоянно контролирует наши действия и активизирует нашу психику, чтобы мы могли защитить себя. Но случается и наоборот.

БМ: Как понять, что твой мозг «обманывает» тебя? Как осознать рациональный или иррациональный твой страх?

Светлана Сандлер: Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире, в Молдове объявлен красный код опасности, а следом и чрезвычайное положение. И наш предположительно здоровый мозг оценивает ситуацию, как опасную, включает защитную и мобилизующую функцию, и достаточно быстро адаптирует нас к новым условиям жизни. В этот момент рациональный страх помогает нам смириться как с фактическими материальными потерями - что бы выбрали вы между кошельком и жизнью?

При этом, у нас есть еще и эмоциональные потери - трудно наблюдать весеннее пробуждение природы, и не прикоснуться к нему в полной мере. Многим из нас рациональный страх поможет остаться радостными, влюбленными и счастливыми.

БМ: Но есть же и те, кто не понимает всей серьезности ситуации, и всячески нарушают условия карантина. Как, к примеру, те, кто сотнями пытался вломиться на рынки, сквозь запертые ворота и ограждения.

Светлана Сандлер: А вы попробуйте представьте людей, которые, невзирая на карантин и решение городских властей, пытались прорваться на временно закрытый Центральный рынок. Им ведь тоже страшно, но ужас они испытывают от мысли, что прямо сейчас происходит что-то плохое и опасное.

Мысль о том, что на некоторое время их лишили рабочего места со скоростью пули автомата Калашникова, нарисовала мрачную и безысходную картину бытия. Их накрыло волной панической атаки, они стали агрессивными и оказали сопротивление полиции. Страх этих людей иррационален по сути - ведь никто из них в ближайшие две недели не умрет от нужды.

Этот страх принимает чудовищные формы - интернет завален репортажами из магазинов с пустыми полками. Зачем двум немолодым женщинам десять упаковок соли на каждую, если только они не собрались принимать успокаивающие соляные ванны? Крупы, сахар, подсолнечное масло… и призрак падающих на городских улицах в голодном обмороке горожан.

БМ: Многим сейчас будет трудно пережить ближайшие месяцы. Кто самый уязвимый именно с психологической точки зрения?

Светлана Сандлер: Особенно трудно сейчас будет людям с так называемой флотирующей тревогой - «со мной может произойти много плохих вещей, я не знаю каких». Если ваши близкие переживают тревогу не на эмоциональном уровне, а на физическом (тяжесть в груди, нервная дрожь, тошнота), и разобраться с причинами страха и отделить триггер от состояния самостоятельно не получается, стоит обратиться к специалисту.

БМ: А тем, кому не нужна помощь специалиста, как им отнестись к реалиям сегодняшнего дня? Ведь каждый из нас находится под угрозой и боится заражения вирусом COVID-19.

Светлана Сандлер: Я еще раз скажу - страх присутствует у любого здорового человека, но редко выходит на первый план. Любые попытки предсказать смерть обречены на провал, и факторы риска рассчитать нельзя.

Рецепт спасения один - принять то, что на Земле есть коронавирус. И он будет приходить к нам, точно так же как приходят другие вирусы. Поэтому с СОVID-19 следует научиться жить, пока у нас появятся вакцины и противовирусные препараты. Кстати, кто осенью добровольно поставил вакцину от потенциально опасного вируса гриппа?

БМ: А есть ли возможность минимизировать как-то ущерб от эпидемии? Исходя из того, что мы живем далеко не в самой богатой стране.

Светлана Сандлер: Конечно, все мы понимаем возможности нашей страны, и должны осознавать - если мы не будем соблюдать карантинные мероприятия, вирус придет в наш дом и заболеет огромное количество людей. Помните, что мысль обладает огромной силой. Думайте хорошо, и тогда будет хорошо. Берегите себя и своих близких!

Автор: Отилия Липчану