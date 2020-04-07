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Общество
Зарегистрировано 85 случаев нарушения режима самоизоляции «возвращенцев»
07.04.2020

Премьер-министр Ион Кику провел заседание Единого центра управления ЧП.

Министр МВД Павел Войку проинформировал о проделанной работе за последние дни – ведомство мобилизовало более 8000 сотрудников из различных структур в рамках мер по обеспечению карантина, среди которых - проверка лиц, находящихся под наблюдением после возвращения из-за рубежа, поддержание общественного порядка.

Были проверены 5 448 человек, находящихся в самоизоляции дома.

Поступило 85 звонков с информацией о нарушении режима самоизоляции лиц, помещенных в карантин после возвращения из-за рубежа.

Выявлены 16 несовершеннолетних без родительского надзора, еще 24 человека были наказаны за различные нарушения ограничений, введенных Комиссией по ЧП.

За последние 24 часа в Республику Молдова въехало 2018 человек, включительно 188 граждан через Кишиневский международный аэропорт.

В настоящее время в карантине находятся четыре населенных пункта: город Сороки, город Штефан-Водэ, села Карахасань (район Штефан-Водэ) и Бэлчана (Хынчештский район).

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отметила, что после исследования 192 тестов был подтвержден 101 случай заражения COVID-19: 4 случая ввезены, 97 - местной передачи. Всего подтверждено 965 случаев заражения.

Больше всех подтвержденных случаев отмечается в Кишиневе - 23, районе Штефан-Водэ - 16, Глодянском районе - 11, Яловенском районе - 8. В Приднестровье подтверждены 7 случаев заражения.

За последние 24 часа два человека скончались из-за коронавируса, у обоих погибших пациентов имелись хронические болезни, среди которых сахарный диабет и ожирение.


 
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