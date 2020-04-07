Редакция портала была вынуждена принести извинения премьеру Кику за лживую новость

Хороший урок для всех "фэйкометчиков". Ион Кику сообщил, что редакция известного молдавского портала была вынуждена принести ему свои извинения после того, как опрометчиво опубликовала откровенно лживую новость о том, что проходящим лечение от коронавируса пациентам, дескать, отказано в бесплатном питании в государственных больницах.

Как пояснил премьер, все пациенты будут питаться за счет государства, для этого создан специальный фонд FAOAM. Кику отметил и корректное отношение извинившихся - они изменили скандальную новость.

Как легко догадаться, в нынешний непростой для правительства период есть целый ряд политических сил и поддерживаемых ими изданий, которые, не стесняясь ничего и пользуясь ситуацией, готовы раскачивать ситуацию в надежде добиться смены власти. И их деятельность резко активизировалась в последние недели. Лживые и тенденциозные новости - лишь один из инструментов.