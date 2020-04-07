Закрылись еще два КПП на границе с Украиной

Гражданам рекомендуется оставаться дома. Еще два КПП на границе с Украиной закрыты с полуночи 7 апреля из-за распространения коронавируса. Речь идет о КПП Крива-Мамалига на севере страны, а также о КПП "Мирное-Табаки" - это, наоборот, один из самых южных контрольно-пропускных пунктов в Республике Молдова.

По-прежнему открыты КПП «Атаки – Могилев-Подольск», «Паланка – Маяки-Удобное», «Тудора – Староказачье» и «Джурджулешты – Рени». Но лишь для въезда граждан, в то время как любое пешее пересечение границы нынче запрещено.