Коронавирус в Молдове, последние новости на 7 апреля 2020 - еще двое умерших

Виорика Думбрэвяну представила последние новости о коронавирусе в Молдове на 7 апреля 2020 года. Глава минздрава Виорика Думбрэвяну представила последние новости о коронавирусе в Молдове на 7 апреля 2020 года.

Всего в Молдове 965 зараженных.

Состояние здоровья пациентов: в тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, в среднем - 335, состояние остальных - удовлетворительное. До сих пор 40 пациентов вылечились.

- К сожалению, еще два человека умерли. Оба - мужчины в возрасте 68 лет. Первого госпитализировали 3 апреля, второго 6 апреля из Глодень в крайне тяжелом состоянии, - сообщила министр.