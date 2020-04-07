Наступил решающий день в Молдове в борьбе с COVID-19: Совсем скоро узнаем – идет ли эпидемия на спад или это затишье перед бурей

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Общество
Если верить статистике последних дней, то ситуация внушает осторожный оптимизм.
Для начала немного занимательной математики.
Вот статистика последних дней по заболевшим коронавирусом в Молдове.
2 апреля - 82
3 апреля - 86
4 апреля - 161
5 апреля - 112
6 апреля - 101
Скорее всего, сегодняшний день (вернее, вечер - когда обнародуют сводку заболевших за истекшие сутки) будет показательным: идем на спад (и пик ли 161 заболевший) или это падение было временным – эдакое затишье перед бурей.
К слову, Всемирная организация здравоохранения констатирует, что в Молдове число случаев COVID-19 удваивается раз в четыре дня. Между тем в соседних странах этот показатель равняется двум дням. Такие данные привел премьер-министр Ион Кику.
- Представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич отметил, что предпринимаемые меры доказали свою эффективность и дают результаты. Это и было целью - замедлить динамику с тем, чтобы система здравоохранения могла справляться с ситуацией, а мы могли оказывать помощь людям, которые обращаются к врачам, - заявил глава кабмина.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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