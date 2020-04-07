Наступил решающий день в Молдове в борьбе с COVID-19: Совсем скоро узнаем – идет ли эпидемия на спад или это затишье перед бурей

Если верить статистике последних дней, то ситуация внушает осторожный оптимизм.

Для начала немного занимательной математики.

Вот статистика последних дней по заболевшим коронавирусом в Молдове.

2 апреля - 82

3 апреля - 86

4 апреля - 161

5 апреля - 112

6 апреля - 101

Скорее всего, сегодняшний день (вернее, вечер - когда обнародуют сводку заболевших за истекшие сутки) будет показательным: идем на спад (и пик ли 161 заболевший) или это падение было временным – эдакое затишье перед бурей.

К слову, Всемирная организация здравоохранения констатирует, что в Молдове число случаев COVID-19 удваивается раз в четыре дня. Между тем в соседних странах этот показатель равняется двум дням. Такие данные привел премьер-министр Ион Кику.

- Представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич отметил, что предпринимаемые меры доказали свою эффективность и дают результаты. Это и было целью - замедлить динамику с тем, чтобы система здравоохранения могла справляться с ситуацией, а мы могли оказывать помощь людям, которые обращаются к врачам, - заявил глава кабмина.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ