На этом этапе распространение коронавируса генерирует дополнительные источники дезинфляционного давления на уровень потребительских цен. Таким образом, информация о годовом темпе инфляции в январе и феврале, а также события, произошедшие после предыдущего прогноза, свидетельствует о худшей траектории, чем та, которая была опубликована в Отчете об инфляции № 1.

Такие уточнения сделал Национальный банк Молдовы, отвечая на ряд вопросов, связанных с банковским сектором Республики Молдова в контексте чрезвычайной ситуации в стране, передает IPN.

По данным НБМ, как для начала 2020 года, так и согласно прогнозам для начала следующего года, основные риски являются дезинфляционными, в основном обусловленные нетипичными погодными условиями, устранением ранее существовавших положений в налоговой политике, снижением отклонения ВВП на текущий год в результате воздействия на отечественную экономику мер властей для прекращения распространения COVID-19, а также более дезинфляционной внешней средой.

В результате эволюции эпидемиологической ситуации, мировой спрос был пересмотрен в сторону снижения, что привело к более низкому прогнозу международных цен на продукты питания, нефть и газ для всего прогнозируемого горизонта.

Нацбанк имеет законный мандат для поддержания стабильности цен, но не обладает полномочиями по прямому стимулированию деловой среды. НБМ уточняет, что путем продвижения адекватной денежно-кредитной политики ему удается защитить покупательную способность населения и обеспечить оптимальные условия, с точки зрения его полномочий, для возвращения и экономического роста.

В денежном аспекте, Национальный банк снизил стоимость ставок на основные инструменты денежно-кредитной политики на фоне неопределенности и экономического спада. Таким образом, деньги станут более доступными для экономики, а ставки по кредитам на финансирование будут уменьшаться в условиях чрезвычайной ситуации.

Были сделаны дополнительные вливания в банковском секторе, чтобы население пользовалось большей гибкостью при оплате ставок по кредитам, а экономические агенты могли пополнить свои денежные потребности в операционной деятельности.