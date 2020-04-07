Николай Артеменко. Были дни, когда в кишиневском аэропорту приземлялся только самолет с грузами для DHL

Это второе интервью из «антикризисного цикла» в сотрудничестве с AmCham Moldova. Сегодня – интервью с руководителем предприятия, которое в это время, неожиданно, стало «стратегическим» для Молдовы. Именно через DHL Moldova в страну поступают жизненно необходимые защитные маски, тесты и оборудование.

Николай, добрый день. Мне рассказали одну деталь, и я не мог удержаться, чтобы не позвонить вам. Правда, что в отдельные дни карантина единственный самолет, который приземляется в Кишиневском аэропорту, это был самолет с грузом для DHL и других курьерских служб?

Вас не обманули. Иногда он приземляется даже дважды. Поток грузов такой, что приходится делать два рейса. Только, все-таки, не представляйте себе огромный транспортный Boeing. Это небольшой грузовой лайнер на 3 с половиной тонны груза. Но это, как раз, самый оптимальный формат самолета для работы DHL Молдовы в последнее время.

Вы так быстро нашли самолет в кризис?

Нет, мы с этой английской авиакомпанией работаем уже более 6 лет. Но сейчас важность этого рейса возросла многократно. Те же защитные маски или тесты, другое оборудование поступают в Молдову на этом самолете. Мы благодарны Правительству Молдовы и таможенным органам Республики в поддержке наших усилий. Порой кажется, что наш аэропорт работает ради обслуживания только этого самолета.

Как DHL Молдовы перестроился в кризис? Как вы работаете в условиях карантина?

Еще карантин не был официально объявлен, но я с первой секунды, как услышал слово «пандемия» осознал, что даже если заболеет один сотрудник и, не дай бог, заразит коллег, то мы лишимся уникальной возможности доставлять грузы для всей Молдовы. А если мы закроемся, то подведем сотни клиентов и еще один вопрос, если закроемся, то, как я буду платить своим сотрудникам? Короче, мы начали действовать еще до объявления карантина.

Как? Ведь почтовая служба все равно не может исключить полный контакт с клиентами…

Мер было много. В первую очередь мы экипировали курьеров. Защитные маски, перчатки, гели для дезинфекции. Создана целая технология как самому не заразиться и не заразить весь офис. Для этого защищенный спецодеждой курьер, перед тем как сесть в автомобиль после посещения клиента дезинфицирует себя и посылку, а перед офисом DHL дезинфицирует машину и снимает всю разовую защиту для уничтожения. Я думаю, так же работают и другие курьерские службы по доставке продуктов питания, еды с ресторанов, медикаментов, пенсий, пособий и аварийные службы Республики.

Дальше. Раньше мы всегда предлагали клиенту альтернативу. Либо приедет наш курьер, либо клиент мог забрать посылку у нас в офисе. Сейчас мы максимально стараемся перенести доставку на курьеров. Если же клиенты, все-таки, приходят в офис, то мы перестроили зону работы с клиентами. Поставили барьер для работы, чтобы соблюдалось необходимое расстояние между клиентами и нашими сотрудниками. Зону «ожидания» для клиентов оборудовали перед входом в офис. Поставили там стулья и, опять же, на расстоянии полтора метра друг от друга.

Как команда восприняла новые условия работы?

Кризис сплачивает людей. И компания старается их поддерживать во всем. До карантина мы всем офисом обедали в Andy’s, рядом с нами. Мы оплачиваем обеды сотрудникам, еда – один из самых важных факторов работоспособности и хорошего настроения. Сейчас мы перевели питание в офис. Выделили помещение, распределили график уборки. И теперь Andy’s привозят к нам в офис. Все в одноразовой посуде, огурчик, перчик, первое, второе. Люди должны быть сытыми. Сотрудникам, работающим на передовой, заработная плата определена с коэффициентом риска.

Каждый день я и мой заместитель обходим все отделы, общаемся с людьми. Люди должны чувствовать поддержку, что они не брошены, что руководитель рядом с ними.

Николай, мое искреннее почтение. Вот что значит старая закалка. Вы ведь управляете DHL в Молдове уже 25 лет! Последний вопрос. Как изменился характер работы фирмы в кризис?

16 марта на нас обрушился шквал звонков. Мы, естественно, ведем учет звонков в офис. Обычный день – это 800-900 звонков в день. 16 марта их было 1900. Главный вопрос: «А DHL работает?». Никто не верил, что мы будем работать. Но мы – работали и работаем.

Через нас пошел главный объем защитных масок в Молдову. Причем, мы-то заметили одну тенденцию. Когда была вспышка коронавируса в Китае, маски отправлялись из Молдовы в Китай. Кто своим родственникам, кто партнерам по бизнесу. Сейчас, конечно, поток идет ИЗ Китая.

Возрос поток отправок медицинского оборудования и медикаментов. Думаю, что большая часть аппаратов искусственной вентиляции легких сейчас поступает в республику через нас.

Причем, не все это знают, кроме почтовых отправлений, мы занимаемся и большими грузоперевозками. Мы делаем таможенные декларации, мы перевозим грузы фурами, контейнерами, самолетами и даже поездами. Недавно мы перевезли несколько грузов поездами из Пекина в Варшаву. Так что мы всегда были рядом с нашими клиентами, а в кризис мы к ним еще ближе. Ну, до разрешенных полутора метров дистанции общения.

Так или иначе, но март 2020 года – один из самых напряженных и насыщенных месяцев за последние 10 лет. И мы – справляемся.

Павел ЗИНГАН