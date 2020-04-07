Виктор Боршевич: В слове «МИДЕИ» есть две лишние буквы

Заявление главы МИДЕИ Олега Цули о том, что «европейская интеграция остается приоритетом номер один внешней политики правительства» прокомментировал в интервью Еnews.md профессор Виктор Боршевич, который считает, что Цуля как минимум опоздал со своим назиданием: от европейской интеграции остались рожки да ножки.

«Есть такое понятие – фантомные боли, - говорит Боршевич. - Отрезали ногу, а у человека болит палец на ней. И еще есть люди с удивительной неспособностью мыслить реально. Но ведь старый мир обрушился, система глобализации и все остальные прелести рухнули».

Многое изменила пандемия. Вирус попадает в клетку человека и меняет программу - одна из самых примитивных форм существования жизни дала по мозгам самой совершенной форме. И это звонок, напоминание о том, что с природой не пошутишь. Таких, как Цуля, «с их не к месту заявлениями», в Молдове «полна коробочка, это целая страна болтунов и придурков», считает Боршевич: «Такое впечатление, что они застряли в периоде перестройки. А вирус показал Европе, где ее «единство и где ее «возьмемся за руки, друзья». Система рушится, и шара закончилась. Надо спасаться, шевелить мозгами. Олег Цуля не мог заявить - давайте теперь мы поможем Европе? У нас есть сельское хозяйство, давайте самим думать и о себе. Зачем нам Европа? Мы и так там. В свое время развалили все наши заводы, они не вписывались в мировую экономику. А Лукашенко сохранил, и они у него работают. Россию спасает административно-командная система, там рулят военные методы, неплохо справляется и старая советская медицина. Даже падение цен на нефть не смогло сломить Россию. Там правительство думает о людях, и общество с ним заодно».

По мнению Боршевича, в Молдове «некоторые министры – как будто с отпиленными мозгами»: «Не скажу, что это дураки, это глупость, инерция мышления. Но, уважаемые, европоезд ушел! Рассыпается не Европа, а идеология, вера, которая была основана на иллюзиях. У нас талантливый народ, он выживет. В самой Европе народ тоже такой. Но бюрократический Брюссель показал свою полную несостоятельность и неспособность. А такие Цули должны поставить на евроинтеграции жирную точку».

В самой Европе все больше людей использует фразу «европейская солидарность» исключительно с иронией. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в послании Италии на страницах итальянской газеты «La Repubblica», озаглавленном «Мы приносим вам свои извинения. Теперь ЕС с вами», заверила итальянцев в том, что Европа наконец-то будет противостоять «немыслимой» эпидемии в Италии. Она откровенно признала – а что еще оставалось делать? - что при вспышке эпидемии коронавирусной инфекции в Италии Европейский союз следовал «пагубному поведению» и забыл о солидарности. «Слишком многие думали только о проблемах собственного дома. Они не понимали, что мы можем победить эту пандемию только вместе, как Союз. Это было вредное поведение, и его можно было избежать», - написала Урсула фон дер Ляйен.

Хорошо, что извинилась. Но осадок остался. Тем более, что председатель Еврокомиссии не ответила на вопрос дня: какой будет судьба итальянского предложения ввести евробонды как инструмент той самой «европейской солидарности»? И вот на деле итальянцы снова видят отказ от этой самой солидарности.

Коронавирус разрушает Европу изнутри, доказывает несостоятельность Союза, который, треща по швам, восстанавливает некогда разрушенные границы – в прямом и переносном смысле. В опасной ситуации самыми организованными оказались дальние соседи Россия и Китай. Именно Москва первой протянула руку помощи Италии – в то время как ближние соседи и НАТО в тяжелый момент не откликнулись на ее призыв. В Италию прибыли 15 военно-транспортных самолетов с оборудованием и медиками из России. Российские вирусологи и эпидемиологи прилетели 24 марта, а уже в понедельник в Бергамо открылся построенный ими полевой госпиталь, в котором приступили к работе 200 итальянских и российских медиков. Российские военные привезли полевую лабораторию для стерилизации, оборудование и автомобили для дезинфекции, продезинфицировали 17 пансионатов для пожилых людей в Ломбардии. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди в этой связи заявил: «Хорошо, что есть еще какая-то солидарность в момент бесполезной напряженности. Я считаю, что в минувшие годы мы бесполезно разделили мир». По его словам, прибытие в Италию самолетов с помощью «заслуживает благословения».

А вот как комментируют ситуацию испанские газеты. Испания обратилась за помощью к НАТО, как это должны делать «правильные» западные страны – и ответа будет ждать долго. Италия, европейская страна, наиболее культурно связанная с США во время холодной войны, попросила помощи у Москвы и Гаваны, и получила ее через сутки.

Очень эмоциональной оказалась реакция простых итальянцев на протянутую Россией руку дружбы. Аккаунт Facebook российского посольства в Риме зашкаливал от количества лайков и выражений благодарности. Люди благодарили народ и правительство России, критиковали позицию стран Евросоюза, США и НАТО, которые не торопились оказывать Италии поддержку.

«Спасибо, отлично! – написал один из пользователей. - Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат без масок, которые бы приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы еще не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо, Россия. Спасибо, Путин».

«И мы еще налагаем на вас санкции! Совсем нет стыда», – пишут другие. «Спасибо всем вам за помощь. Италия этого не забудет. Спасибо, Россия!». «Россия и Китай – самые надёжные, поддерживающие страны. Ещё врачи из Кубы и Латинской Америки. Отсутствует Европа и Америка... Когда все закончится, мы будем помнить», – обещает итальянец.

И как тут не согласиться с мыслью Виктора Боршевича о том, что заявление Олега Цули о евроинтеграции запоздало? Оно сегодня на редкость не в тему, оторвано от обстановки, которая радикально изменилась. Следуя здоровой логике Боршевича, сегодня Молдове и впрямь следует переименовать МИДЕИ в МИД, выкинув последние две буквы на помойку истории.

Михаил БОРОДИНСКИЙ