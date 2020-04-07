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Политика
Сегодня, День Свободы 7 апреля, день памяти молодежи...
07.04.2020

Сегодня, если кто забыл, памятный и праздничный день, ставший таковым по решению парламента. 

"День Свободы (7 апреля) (день памяти молодежи, принимавшей участие в мирной манифестации во имя свободы и демократии)" - гласит постановление о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова.  

В постановлении, правда, ничего не говорится о вовлечённых Плахотнюком в "мирный" протест боевиках, о прорумынских радикалах, о трусости и тупости противостоявшей им воронинской власти. И о последовавших в те дни погромах зданий парламента и резиденции президента. В общем, праздник победы наглости и насилия над трусостью и чванством. Во имя демократии и мира, ага. 

Новая-старая социал-демократическая власть не торопится ни отменять этот праздничный день (по сути отмечающий начало государственного переворота), ни камень Гимпу убирать. Достойные продолжатели Альянса за евро. 

@MK


 
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