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No comment - ответственность сограждан во всей красе
07.04.2020

Многие граждане нашей республики игнорируют постановления и рекомендации властей.

Журналисты agora.md провели видеорейд по Кишиневу, наблюдая за тем, как жители столицы следуют режиму самоизоляции.

Несмотря на то, что по всей республике объявлено Чрезвычайное Положение в связи с угрозой эпидемии вируса нового типа COVID-19, кишиневцы до сих пор позволяют себе просто прогуливаться по городу, даже без элементарных защитных мер.

Журналисты заметили на улицах людей без масок и перчаток, некоторые расслабленно и бесцельно разгуливали по тротуарам, другие отдыхали на лавочках в парках, и большое количество несовершеннолетних находились вне дома без присмотра взрослых.

Напомним, что вчера в Молдове было подтверждено 101 новых случая заболевания коронавирусом, а 77 пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Автор: Михаил Генчу


 
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