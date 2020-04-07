No comment - ответственность сограждан во всей красе

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Многие граждане нашей республики игнорируют постановления и рекомендации властей.
Журналисты agora.md провели видеорейд по Кишиневу, наблюдая за тем, как жители столицы следуют режиму самоизоляции.
Несмотря на то, что по всей республике объявлено Чрезвычайное Положение в связи с угрозой эпидемии вируса нового типа COVID-19, кишиневцы до сих пор позволяют себе просто прогуливаться по городу, даже без элементарных защитных мер.
Журналисты заметили на улицах людей без масок и перчаток, некоторые расслабленно и бесцельно разгуливали по тротуарам, другие отдыхали на лавочках в парках, и большое количество несовершеннолетних находились вне дома без присмотра взрослых.
Напомним, что вчера в Молдове было подтверждено 101 новых случая заболевания коронавирусом, а 77 пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Автор: Михаил Генчу
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